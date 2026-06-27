В Коми сироте не выдают жилье: по уголовному делу доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты из Коми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты из Ухты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ухтинец в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. По закону горожанин должен был получить жилье. Однако уполномоченные органы и сотрудники учреждения, где воспитывался житель Коми, не приняли мер для его постановки на учет людей, подлежащих обеспечению жильем. После того, как молодому человеку исполнилось 23 года, он подал заявление. Однако ухтинцу отказывают во включении в очередь.

Было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования. Руководителю Следкома также сообщат, как решается проблема сироты.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.