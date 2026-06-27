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НовостиОбщество27 июня 2026 11:01

В Коми продолжает ремонт дороги Керки – Дутово

Участок дороги Керки – Дутово в Коми отремонтируют к 1 декабря 2026 года
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минтранса Коми

Фото: пресс-служба Минтранса Коми

В Сосногорском районе ремонтируют участок дороги Керки – Дутово, работы планируют завершить к 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Коми.

Общая протяженность дороги составляет 125,929 километра. Она соединяет трассу Сыктывкар –Нарьян-Мар с Нижним Одесом и Вуктылом. В 2024 году отремонтировали 14,9 километра, а 2025 году – почти 15.

Сейчас работы ведутся на участке с 61,7 по 67 километр. На объекте выполнили фрезерование покрытия ресайклером, профилирование слоя автогрейдером, а также его уплотнение катками.

«Устройство нижнего слоя покрытия готово на 65%», – рассказали в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что объект планируют сдать 1 декабря.