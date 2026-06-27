В Коми реализуют 72 инвестпроекта на 700 млрд рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время в Коми реализуют 72 инвестиционных проекта на сумму около 700 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В 2024 году ВРП Коми превысил 1,2 трлн рублей. По показателю валового регионального продукта на душу населения республика занимает четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. Если же говорить про все субъекты федерации, то Коми входит в первую десятку по России.

«Республиканский инвестиционный портфель включает 72 проекта общим объемом около 700 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что более 530 млрд рублей приходится на арктическую территорию. Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получили 43 предприятия. Эти компании работают в Воркуте, Инте, Усинске, а также в Усть-Цилемском районе. Эти организации ведут деятельность в сферах переработки, транспорта, строительства, туризма, медицины, сельского хозяйства.

«Инвесторами фактически вложено 700 млн рублей – это почти 25% от плановых значений», – говорится в сообщении.