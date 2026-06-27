В Сыктывкаре столкнулись Nissan и мопед: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Коми

В пятницу, 26 июня, в Сыктывкаре столкнулись Nissan X-Trail и мопед Sirius, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в пять вечера. Женщина 1981 года рождения ехала за рулем иномарки по улице Советской со стороны Бабушкина. На перекрестке с Орджоникидзе водитель решила повернуть налево на зеленый свет. Однако женщина не уступила дорогу мопеду. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал 18-летний водитель мопеда. Молодой человек получил ушиб большого пальца правой стопы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.