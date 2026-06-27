Трутнев предложил распространить арктическую ипотеку на Сыктывкар Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев предложил распространить программу «Арктическая ипотека» на Сыктывкар. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми

По льготной арктической ипотеке жилье купила 121 семья. Кроме того, 78 человек получили участки по программе «Арктический гектар».

Трутнев поручил Минвостокразвития России проработать вопрос по возможности распространения программы «Арктическая ипотека» на Сыктывкар. По его словам, необходимо создавать условия для того, чтобы могли комфортно жить и работать в северной части нашей страны.