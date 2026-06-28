В Коми ухудшилось качество питьевой воды: Роспотребнадзор назвал проблемные район

Несмотря на общее улучшение состояния водоснабжения, доля проб с превышением нормативов в 2025 году выросла

Управление Роспотребнадзора по Коми опубликовало доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Согласно документу, в 2025 году увеличилась доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарно-химическим и микробиологическим нормативам.

За год специалисты исследовали почти 7,9 тысячи проб воды. Наибольшая доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям зафиксирована в Княжпогостском округе (68,8%), Печоре (47,2%), Усть-Вымском (41,2%), Корткеросском (40,4%), Вуктыльском (38,7%) и Инте (33,3%).

В Роспотребнадзоре пояснили, что рост показателей связан с расширением лабораторного контроля, в том числе исследованиями воды на содержание железа и марганца, характерных для природных источников региона.

При этом санитарное состояние системы водоснабжения продолжает улучшаться: доля водопроводов, не отвечающих санитарным требованиям, за 15 лет снизилась с 54,2% до 7,7%.

По данным ведомства, качественной питьевой водой обеспечены 89,7% жителей Коми, что пока немного ниже целевого показателя федерального проекта «Чистая вода» (90,64%).