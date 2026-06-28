75 медалистов и пять стобалльников: в Ухте прошли выпускные

Еще 12 выпускников попробуют улучшить результаты ЕГЭ в дополнительные президентские дни

В Ухте прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов. В этом году школу окончили 1 755 человек.

По традиции лучших выпускников чествовали в Городском дворце культуры. В этом году на медали претендуют 75 школьников. Пока золотые награды получили 32 выпускника, серебряные — 31.

Как сообщила глава Ухты Марина Метелёва, еще 12 одиннадцатиклассников решили пересдать ЕГЭ в дополнительные президентские дни — 8 и 9 июля, чтобы улучшить результаты. После получения итоговых баллов им также вручат медали и аттестаты с отличием.

На торжественной церемонии отметили и стобалльников. Высший результат на ЕГЭ показали пять выпускников: Мирослава Викторова (литература, школа №16), Елизавета Петрова (физика, Технический лицей имени Г. В. Рассохина), Ольга Беззубенко (химия, Технический лицей имени Г. В. Рассохина), Кристина Куклина (обществознание, лицей №1) и Виктория Скопинова (русский язык).