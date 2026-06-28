В Ухте ребенок и мужчина получили травмы под колесами иномарки

Авария произошла днем 27 июня на набережной Газовик

В Ухте вечером 27 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода.

По предварительным данным, около 16:48 водитель автомобиля Hyundai, двигавшийся по набережной Газовиков, совершил наезд на мужчину и ребенка.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил мужчина 1986 года рождения. Также пострадала девочка 2017 года рождения. Оба были доставлены для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.