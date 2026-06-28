Объем кредитования в Коми достиг максимума за последние годы

Кредиты наличными остаются самыми популярными у жителей Коми

В мае 2026 года жители Республики Коми оформили рекордное количество кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро, за месяц было заключено 27 322 кредитных договора на общую сумму более 6,1 млрд рублей.

По сравнению с началом прошлого года объем кредитования значительно вырос. Так, в январе 2025 года жители региона оформили 18 220 кредитов на сумму около 2,5 млрд рублей. Устойчивый рост числа сделок наблюдается с лета 2025 года.

Наибольшую долю в мае составили кредиты наличными — жители Коми оформили 17 371 такой заем почти на 2,9 млрд рублей. Кроме того, было выдано 7 564 кредитные карты с общим лимитом 845,1 млн рублей.

Также за месяц жители республики получили 1 372 потребительских кредита на 76,7 млн рублей, 496 автокредитов на 729,9 млн рублей и 519 ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей.