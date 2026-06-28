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НовостиОбщество28 июня 2026 13:42

В Сыктывкаре в массовом ДТП пострадал 13-летний мальчик

Авария с участием четырех автомобилей произошла на улице Морозова вечером 27 июня
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок

В Сыктывкаре столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок

В Сыктывкаре вечером 27 июня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, около 19:35 водитель автомобиля Changan, двигавшийся по улице Морозова, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Toyota и столкнулся с ним. После удара Toyota по инерции врезалась в Chevrolet, а тот — еще в один автомобиль Toyota.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пассажир одной из машин Toyota — мальчик 2012 года рождения.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.