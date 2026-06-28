В Коми начался грибной сезон: миколог оценил перспективы урожая

По словам специалиста, нынешний сезон полностью соответствует многолетней норме

В Коми начали появляться первые хорошие грибные места. Если в июне жители республики находили грибы лишь точечно, то на этой неделе социальные сети заполнили фотографии с полными корзинами.

Как рассказал научный сотрудник Института биологии Коми научного центра УрО РАН, миколог Дмитрий Кириллов, нынешний сезон развивается по классическому сценарию и пока не отличается от многолетней нормы.

По словам специалиста, первые белые грибы, маслята и подосиновики появились еще в начале июня. Урожай оказался умеренным, а грибы росли не повсеместно, а отдельными участками, что характерно для начала сезона.

Миколог также отметил, что до 90% первых грибов оказались червивыми. Это связано с активностью личинок грибных насекомых и считается обычным явлением для раннего летнего слоя.

По оценке ученого, грибной сезон в Коми развивается без аномалий, поэтому любителям «тихой охоты» стоит ждать более массового появления грибов в ближайшие недели.