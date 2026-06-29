В Коми предупредили о пожарной опасности в лесах 29 июня

По прогнозу специалистов, 29 июня лесопожарная обстановка в Коми останется стабильной. На территории региона ожидаются второй и третий классы пожарной опасности, тогда как высокий и чрезвычайный уровни не прогнозируются.

Первый класс пожарной опасности установлен в Прилузском, Койгородском, Сысольском округах и Инте.

Второй класс ожидается в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском, Корткеросском, Усть-Куломском, Сосногорском и Усть-Цилемском районах.

Третий класс прогнозируется в Троицко-Печорском районе, Вуктыле, Ухте, Ижемском районе, Печоре и Усинске.

Четвертый и пятый классы пожарной опасности, соответствующие высокому и чрезвычайному уровням, на 29 июня в Коми не ожидаются.