Жителям Коми напомнили о выплатах за добровольно сданное оружие

В МВД призвали добровольно сдавать незарегистрированное оружие — за это можно получить денежную компенсацию

Министерство внутренних дел поКоми обратилось к жителям региона с напоминанием о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В ведомстве подчеркнули, что незаконное хранение, приобретение, перевозка, изготовление и сбыт оружия влекут уголовную ответственность. При этом граждане, которые добровольно сдают такие предметы, могут избежать правовых последствий и получить денежную компенсацию.

Выплата оформляется через центр социальной защиты населения по месту жительства. Для этого в течение шести месяцев после сдачи оружия необходимо подать заявление, предъявить паспорт и предоставить справку, выданную МВД или Росгвардией.

В МВД призвали жителей не хранить незарегистрированное оружие и при его обнаружении обращаться в правоохранительные органы.