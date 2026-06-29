Циклон отступает: в Коми ожидается потепление на следующей неделе

Синоптики рассказали, когда в Коми закончатся затяжные дожди

Жителям Коми придется еще немного потерпеть прохладную и дождливую погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшую субботу влияние циклона с Каспия сохранится, особенно на западе и юге республики.

Именно здесь ожидаются самые неблагоприятные погодные условия: облачность, продолжительные дожди, местами сильные осадки и умеренный северный ветер. Температура воздуха останется на 5–10 градусов ниже климатической нормы. В течение суток столбики термометров покажут от +5 до +14 градусов, а на крайнем западе при прояснениях ночью возможны заморозки до 0 градусов.

В то же время в центральных, северных и восточных районах погода будет значительно комфортнее. Здесь ожидается переменная облачность без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +17...+24 градусов.

С воскресенья циклон начнет постепенно ослабевать. До конца июня в восточных и местами южных районах еще возможны продолжительные дожди, однако на большей части республики погода станет устойчивее.

На предстоящей рабочей неделе синоптики прогнозируют влияние области повышенного атмосферного давления. Осадки будут носить кратковременный летний характер и сопровождаться грозами. Ночью температура составит +5...+12 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23 градусов, лишь на северо-востоке сохранится более прохладная погода — до +12...+18 градусов.