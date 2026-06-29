В Коми мужчина обвинил судью в получении взятки: его будут судить за клевету

Обвинивший судью в получении взятки житель в Коми пойдет под суд за клевету Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сосногорске 50-летнего местного жителя обвиняют в том, что он в сети оклеветал судью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2013 году мировой судья принял решение по гражданскому делу не в пользу жителя Сосногорска. В феврале 2026 года горожанин оставил комментарий под публикацией о его отставке в одной из социальных сетей. Мужчина заявил, что судья получил взятку по этому гражданскому делу. Однако эти сведения были ложными.

Было возбуждено уголовное дело. Житель Коми признал свою вину.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд», – говорится в сообщении.