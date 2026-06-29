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НовостиПроисшествия29 июня 2026 10:37

Сыктывкарец застрелил своего брата: его будут судить

Житель Сыктывкара пойдет под суд за убийство собственного брата
Источник:kp.ru
Житель Сыктывкара пойдет под суд за убийство собственного брата

Житель Сыктывкара пойдет под суд за убийство собственного брата

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкара 25-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в апреле. В доме на улице Лесопильной сыктывкарец выпивал с 22-летним братом. В какой-то момент горожан схватил пневматическую винтовку. Он несколько раз выстрелил в брата. Пострадавший попал в область груди и головы.

«От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.