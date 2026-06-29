В ходе СВО погиб Михаил Потемкин из Усть-Куломского района

Михаил Потемкин награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За верность долгу». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе специальной военной операции погиб Михаил Потемкин, сообщила пресс-служба администрации Усть-Куломского района.

Известно, что мужчина вырос в поселке Белоборске, в январе 2024 года заключил контракт на участие в СВО и отправился служить в 61-ю отдельную бригаду морской пехоты. Он был награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За верность долгу», «За разминирование» и «За службу в войсках радиоэлектронной борьбы».

Боец погиб 17 июня при выполнении задания в Донецкой Народной Республике. Похороны состоятся в селе Выльгорт.