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НовостиПолитика29 июня 2026 14:00

В ходе СВО погиб Михаил Потемкин из Усть-Куломского района

Уроженец поселка Белоборска Михаил Потемкин погиб при выполнении боевого задания
Источник:kp.ru
Михаил Потемкин награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За верность долгу».

Михаил Потемкин награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За верность долгу».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе специальной военной операции погиб Михаил Потемкин, сообщила пресс-служба администрации Усть-Куломского района.

Известно, что мужчина вырос в поселке Белоборске, в январе 2024 года заключил контракт на участие в СВО и отправился служить в 61-ю отдельную бригаду морской пехоты. Он был награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За верность долгу», «За разминирование» и «За службу в войсках радиоэлектронной борьбы».

Боец погиб 17 июня при выполнении задания в Донецкой Народной Республике. Похороны состоятся в селе Выльгорт.