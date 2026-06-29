В Коми сотрудник банка попался на взятке: его будут судить

В Коми экс-сотрудник банка пойдет под суд за взятку в размере 180 тысяч рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми бывшего сотрудника банка обвиняют в получении взятки в размере 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2020-2021 годах фигурант отвечал за организацию и приемку работ по ремонту фасада, крыльца и кровли здания офиса банка. По его рекомендации работы выполнил субподрядчик – ООО. За содействие и беспрепятственную приемку работ обвиняемый получил взятку. Уточняется, что речь идет о 180 тысячах рублей.

«Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.