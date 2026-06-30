В Коми хотят обложить налогом коммерческие недострои

Владельцам недостроев в Коми готовят новый налог

В Коми могут расширить перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций. Соответствующие поправки в региональный закон вынесло на общественное обсуждение Министерство финансов региона.

Сейчас ставка налога в размере 2,2% применяется к коммерческой недвижимости, налоговая база которой определяется по кадастровой стоимости. Речь идет об административно-деловых и торговых центрах, помещениях в них, а также нежилых объектах, используемых под офисы, магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Теперь власти предлагают распространить действие закона и на объекты незавершенного строительства. Если изменения будут приняты, организациям придется платить налог и за такие здания.

В Минфине пояснили, что сейчас многие недостроенные объекты не облагаются налогом, поскольку не поставлены на бухгалтерский учет как основные средства. По мнению разработчиков законопроекта, нововведение должно побудить собственников оформить правовой статус таких объектов, завершить их регистрацию либо снять с кадастрового учета при необходимости.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.