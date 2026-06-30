В Коми вступил в силу запрет на работу мигрантов в шести сферах экономики

Бизнес в Коми обязали отказаться от мигрантов в ряде отраслей

Работодатели Коми должны до 1 августа привести численность сотрудников в соответствие с новыми требованиями регионального законодательства. Об этом сообщили в БНК со ссылкой на МВД республики.

Согласно указу главы республики, который вступил в силу 2 мая 2026 года, организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено привлекать иностранных граждан к работе в ряде сфер экономики.

Ограничения распространяются на производство пищевых продуктов, розничную торговлю (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами), междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки, другие виды сухопутного пассажирского транспорта, деятельность легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, а также сферу образования.

Работодатели, чьи виды экономической деятельности включены в утвержденный перечень, обязаны до 1 августа прекратить трудовые отношения с иностранными работниками, чтобы привести кадровый состав в соответствие с требованиями указа.