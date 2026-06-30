В Сыктывкаре восстановили арт-объекты и вернули качели в Яблоневую аллею

Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре завершили восстановление нескольких объектов благоустройства, которые ранее были повреждены или временно демонтированы. Об этом сообщили городские власти.

На скамейки вновь установили декоративные яблоки, исчезнувшие после актов вандализма. Кроме того, в Яблоневой аллее и на площадке под часами снова появились качели. Их снимали не из-за повреждений, а для дооборудования, чтобы сделать конструкции более безопасными, надежными и удобными для посетителей.

В администрации подчеркнули, что работа по благоустройству города продолжается. В Сыктывкаре ремонтируют фасады зданий, приводят в порядок дворовые территории, высаживают цветы, устанавливают новые скамейки и урны, а также обновляют общественные пространства.

Вместе с тем власти вновь обратились к жителям с просьбой бережно относиться к городскому имуществу. По их словам, невозможно обеспечить постоянный контроль за каждым объектом, поэтому сохранность благоустроенных территорий во многом зависит от ответственности самих горожан.

Особое внимание в администрации призвали уделять воспитанию детей, объясняя им правила бережного отношения к общественным пространствам. Там подчеркнули, что скамейки, качели, урны и арт-объекты созданы для отдыха и комфорта жителей, а не для порчи.