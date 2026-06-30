Сыктывкар принимает сильнейших юных боксеров России

В Сыктывкаре состоялась торжественная церемония открытия финального этапа XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Коми.
Столица региона принимает свыше 200 спортсменов, представляющих более 50 субъектов страны. На ринге встретятся сильнейшие юные боксеры, прошедшие отборочные соревнования.
Хозяев турнира представляют 18 спортсменов. В состав сборной Коми вошли воспитанники спортивных школ Сыктывкара, Усинска, а также Сыктывдинского, Удорского и Корткеросского районов.
За соблюдением правил и объективностью поединков будет следить судейская коллегия, в которую вошли 20 арбитров.