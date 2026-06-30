В Коми водитель насмерть сбил той-терьера: он должен заплатить 48 тысяч рублей

В Коми водитель заплатит 48 тысяч рублей хозяйке насмерть сбитого той-терьера Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Вымском районе с водителя взыскали 48 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель собаки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 6 апреля. Автомобиль сбил той-терьера, который находился на дороге. В результате собака погибла. Хозяйка животного подала иск в суд. Там пришли к выводу, что водитель нарушил ПДД, поскольку видел собаку, но не принял мер к остановке авто. Кроме того, далее автомобилист покинул место происшествия. Суд также учел, что женщина выгуливала собаку без поводка рядом с дорогой.

Сумма компенсации составила 60 тысяч рублей. При этом водитель должен заплатить 48 тысяч рублей, а хозяйка собаки – 12 тысяч.

«Решение в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.