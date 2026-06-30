В Сыктывкаре пьяная женщина пыталась убить мужчину: ее будут судить

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В Сыктывкаре 50-летнюю жительницу Эжвинского района обвиняют в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел 31 декабря в комнате общежития на улице Комарова. Сыктывкарка и ее сожитель были пьяны. В какой-то момент между ними возник конфликт. Женщина схватила нож и ударила мужчину в шею.
«Потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив», – рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.