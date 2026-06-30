В Сыктывкаре пьяная женщина пыталась убить мужчину: ее будут судить

Пытавшаяся зарезать мужчину 50-летняя жительница Сыктывкара пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 50-летнюю жительницу Эжвинского района обвиняют в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 31 декабря в комнате общежития на улице Комарова. Сыктывкарка и ее сожитель были пьяны. В какой-то момент между ними возник конфликт. Женщина схватила нож и ударила мужчину в шею.

«Потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.