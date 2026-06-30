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НовостиОбщество30 июня 2026 13:09

В Коми овчарка укусила ребенка: ему заплатят 20 тысяч рублей

В Коми пострадавшему от нападения собаки ребенку заплатят 20 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В Коми пострадавшему от нападения собаки ребенку заплатят 20 тысяч рублей

В Коми пострадавшему от нападения собаки ребенку заплатят 20 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе ребенку заплатят 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в марте в селе Выльгорт. Овчарка без поводка и намордника напала на мальчика. Она укусила пострадавшего за левое бедро.

«После укуса ребенку оказана медицинская помощь, прописаны антибиотики, обезболивающие препараты», – говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что собака напала на мальчика по вине владельца животного, поскольку он не принял мер безопасности. С хозяина овчарки взыскали 20 тысяч рублей.