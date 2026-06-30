Двое сыктывкарцев жестоко избили знакомого: им вынесли приговор

Двое жителей Сыктывкара получили сроки за жестокое избиение знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре двоих местных жителей признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел в середине октября 2023 года. Двое сыктывкарцев пришли домой к знакомому, чтобы разрешить ранее возникший конфликт. Хозяин пригласил их войти. Однако один из гостей неожиданно как минимум дважды ударил знакомого кулаком.

«После этого он проследовал за потерпевшим в комнату и совершил не менее 15 выстрелов в него из предмета, конструктивно схожего с пневматическим пистолетом, а также нанес еще один удар ногой по телу, отчего потерпевший упал», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что далее оба сообщника целый час избивали знакомого. При этом пострадавший терял сознание. Для того, чтобы привести мужчину в чувство, фигуранты обливали его водой из душа.

В какой-то момент пострадавшему удалось покинуть квартиру и выбежать на улицу. Однако его догнал один из сообщников. После очередного удара кулаком по лицу пострадавший вновь потерял сознание. Увидев это, соседи вызвали скорую и полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал обоих сыктывкарцев виновными. Одного из горожан приговорили к четырем годам лишения свободы, а другого – к четырем годам и шести месяцам. Отбывать срок осужденные будут в исправительных колониях строгого режима.

«Сторона защиты обжаловала приговор, указывая на суровость назначенного наказания, а также непричастность к совершению преступлений одного из подсудимых. Однако суд апелляционной инстанции разделил правовую позицию гособвинителя прокуратуры Республики Коми и оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения», – сообщили в прокуратуре.