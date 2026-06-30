В Сыктывкаре столкнулись Chevrolet и мотоцикл: пострадал один человек

Водитель мотоцикла Honda пострадал в результате ДТП с Chevrolet в Сыктывкаре Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 30 июня, в Сыктывкаре столкнулись автомобиль Chevrolet Niva и мотоцикл Honda, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 10.45 на улице Димитрова. Молодой человек 1987 года рождения находился за рулем Chevrolet. Машина выезжала с прилегающей территории дома №17. Поворачивая налево, водитель врезался в мотоцикл. За рулем находился молодой человек 1998 года рождения.

В результате ДТП пострадал один человек. Мотоциклист получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму шеи, перелом костей таза, голени, плеча, предплечья, рваную рану в области паха, а также шок первой степени. Пострадавшего увезли в больницу.