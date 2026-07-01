В Коми раскрыли схему с премиями и фиктивным трудоустройством в детсаду

Следствие выявило нарушения при начислении премий и фиктивном трудоустройстве

В Сыктывдинском районе Коми суд вынес приговор заведующей детским садом, старшему воспитателю и заместителю заведующей по административно-хозяйственной части. Все трое признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что с 2021 по 2025 год заведующая и старший воспитатель начисляли сотрудникам завышенные стимулирующие выплаты, после чего требовали вернуть часть премий. Таким образом было собрано более 1,4 млн рублей, которые направлялись на нужды учреждения.

Кроме того, в 2024 году еще 424 тысячи рублей были выплачены сотруднице, которая числилась в штате, но фактически не работала. Эти средства оказались в распоряжении обвиняемых.

Во время расследования фигуранты признали вину и полностью возместили причиненный ущерб. Суд назначил заведующей штраф 80 тысяч рублей, старшему воспитателю — 60 тысяч, заместителю заведующей по административно-хозяйственной части — 40 тысяч рублей.