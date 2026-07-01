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НовостиОбщество1 июля 2026 6:00

В Коми пенсионер выплатил 150 тысяч рублей после нападения собаки на ребенка

Девочка получила травмы рук и ног после нападения собаки
Источник:kp.ru
Помимо морального вреда, хозяин собаки оплатил стоимость испорченной куртки

Помимо морального вреда, хозяин собаки оплатил стоимость испорченной куртки

Печоре завершено исполнительное производство по делу о нападении собаки на ребенка. Животное покусало девочку за руки и ноги, а также порвало куртку. Владелец собаки стал свидетелем произошедшего, однако не вмешался.

После обращения матери пострадавшей в суд с пенсионера взыскали 156 585 рублей в счет компенсации материального и морального вреда. Стоимость испорченной куртки составила 6 585 рублей, эту сумму должник выплатил сразу.

Компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей суд разрешил перечислять в рассрочку в течение года, учитывая материальное положение пенсионера. Судебные приставы контролировали своевременность выплат, и после поступления последнего платежа исполнительное производство было завершено.