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НовостиОбщество1 июля 2026 9:43

Жителей Коми предупредили о высокой пожароопасности

В Коми ожидается высокая пожароопасность 1 и 2 июля
Источник:kp.ru
В Коми ожидается высокая пожароопасность 1 и 2 июля

В Коми ожидается высокая пожароопасность 1 и 2 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду и четверг, 1 и 2 июля, в Коми ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В среду пожароопасность ожидается на севере Ухтинского района. На следующий день этот прогноз будет актуальным для Сосногорска, Вуктыла и Троицко-Печорского района. Уточняется, что речь идет о пожароопасности четвертого класса.

В МЧС предупредили, что в таких условиях могут произойти различные возгорания. В ведомстве не исключили, что пожары могут распространиться на населенные пункты.