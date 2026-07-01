Сыктывкарец зарезал 32-летнего мужчину: его будут судить

Сыктывкарец зарезал мужчину в коридоре общежития на улице Космонавтов Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 42-летнего жителя Эжвинского района обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в апреле. В коридоре общежития на улице Космонавтов у сыктывкарца возник конфликт с 32-летним мужчиной. Горожанин схватил нож и ударил оппонента в область груди.

«От массивной кровопотери, развившейся в результате полученного колото-резаного ранения, потерпевший скончался в больнице», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.