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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:10

Сыктывкарец зарезал 32-летнего мужчину: его будут судить

Сыктывкарец зарезал мужчину в коридоре общежития на улице Космонавтов
Источник:kp.ru
Сыктывкарец зарезал мужчину в коридоре общежития на улице Космонавтов

Сыктывкарец зарезал мужчину в коридоре общежития на улице Космонавтов

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 42-летнего жителя Эжвинского района обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в апреле. В коридоре общежития на улице Космонавтов у сыктывкарца возник конфликт с 32-летним мужчиной. Горожанин схватил нож и ударил оппонента в область груди.

«От массивной кровопотери, развившейся в результате полученного колото-резаного ранения, потерпевший скончался в больнице», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.