Сыктывкарец зарезал 32-летнего мужчину: его будут судить

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В Сыктывкаре 42-летнего жителя Эжвинского района обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла в апреле. В коридоре общежития на улице Космонавтов у сыктывкарца возник конфликт с 32-летним мужчиной. Горожанин схватил нож и ударил оппонента в область груди.
«От массивной кровопотери, развившейся в результате полученного колото-резаного ранения, потерпевший скончался в больнице», – рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.