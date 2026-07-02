Жителя Ухты арестовали по делу о публичном оправдании терроризма

Следствие продолжается, мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Сотрудники УФСБ по Республике Коми возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Ухты. Его подозревают в публичном оправдании терроризма с использованием сети Интернет.

По версии следствия, мужчина состоял в одном из Telegram-сообществ и размещал комментарии, которые, согласно выводам проведенной лингвистической экспертизы, содержали признаки оправдания деятельности организации, признанной в России террористической и запрещенной.

Подозреваемого задержали по месту жительства при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются. В случае признания виновным мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.