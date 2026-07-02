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НовостиОбщество2 июля 2026 5:01

Жителя Ухты арестовали по делу о публичном оправдании терроризма

По версии следствия, 44-летний мужчина публиковал комментарии в одном из Telegram-сообществ
Источник:kp.ru
Следствие продолжается, мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Следствие продолжается, мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Сотрудники УФСБ по Республике Коми возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Ухты. Его подозревают в публичном оправдании терроризма с использованием сети Интернет.

По версии следствия, мужчина состоял в одном из Telegram-сообществ и размещал комментарии, которые, согласно выводам проведенной лингвистической экспертизы, содержали признаки оправдания деятельности организации, признанной в России террористической и запрещенной.

Подозреваемого задержали по месту жительства при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются. В случае признания виновным мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.