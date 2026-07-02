В Коми скончался заместитель руководителя УФНС Александр Меньшенин

Соболезнования семье и коллегам выразил министр экономического развития и промышленности Коми Алексей Просужих

В Коми ушел из жизни заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы Александр Меньшенин. О его смерти сообщил министр экономического развития и промышленности региона Алексей Просужих, выразив соболезнования родным, близким и коллегам.

По словам министра, Александр Меньшенин посвятил работе в налоговых органах более трех десятилетий. За годы службы он внес значительный вклад в развитие налоговой системы и укрепление финансовой стабильности республики, зарекомендовав себя как высококвалифицированный специалист и ответственный руководитель.

Александр Меньшенин окончил Сыктывкарский государственный университет. За многолетний добросовестный труд ему было присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми». Он также был награжден знаком отличия «Почетный работник МНС России», медалью «За заслуги» II степени и рядом других ведомственных наград.

Алексей Просужих отметил, что коллеги запомнят Александра Меньшенина не только как профессионала своего дела, но и как порядочного, отзывчивого человека и мудрого наставника. К словам соболезнования присоединились руководство и сотрудники Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми, а также коллективы подведомственных учреждений и организаций.