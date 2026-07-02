Сбил девочку и уехал: в Печоре нашли несовершеннолетнего водителя питбайка

Питбайк оказался незарегистрированным и с техническими неисправностями

В Печоре сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя питбайка, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Им оказался местный житель 2009 года рождения, не имеющий водительского удостоверения.

Как сообщили в ГАИ ОМВД России «Печорский», подросток управлял незарегистрированным питбайком с техническими неисправностями и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В отношении юного водителя возбуждены дела сразу по нескольким статьям КоАП РФ. Ему предстоит ответить за управление транспортом без водительских прав, отсутствие полиса ОСАГО, эксплуатацию незарегистрированного и неисправного транспортного средства, а также движение по тротуару. Общая сумма штрафов может превысить 18 тысяч рублей.

Напомним, ДТП произошло 30 июня около 12:40 возле дома № 12, корпус 2, по улице Строительной в Печоре. В результате наезда пострадала девочка 2019 года рождения. После происшествия водитель покинул место аварии.