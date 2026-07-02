Еще восемь муниципалитетов Коми вошли в программу переселения из аварийного жилья

Новое жилье или компенсации получат более 850 жителей республики

В Коми расширили программу переселения граждан из аварийного жилья. Если на первом этапе в ней участвовал только Сыктывкар, то теперь к программе присоединились еще восемь муниципалитетов: Воркута, Усинск, Ухта, Корткеросский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы.

После внесения изменений общий объем финансирования программы увеличился почти до 1,5 млрд рублей. Средства поступят из федерального, республиканского и местных бюджетов.

Количество участников программы выросло с 357 до 852 человек (409 семей), а число аварийных домов, подлежащих расселению, — с 47 до 81.

В большинстве случаев собственникам выплатят денежную компенсацию за изымаемое жилье. Также власти планируют покупать квартиры на первичном и вторичном рынках и использовать свободный муниципальный жилфонд. Строительство новых домов для переселенцев пока не предусмотрено.