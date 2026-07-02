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НовостиОбщество2 июля 2026 7:24

Вспышку энтеровируса в детских учреждениях Воркуты проверит СК

СК начал проверку после сообщений о заболевших детях в Воркуте
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Следователи выясняют причины вспышки энтеровирусной инфекции в Воркуте.

Следователи выясняют причины вспышки энтеровирусной инфекции в Воркуте.

Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет проверяет информацию о вспышке энтеровирусной инфекции среди воспитанников детских учреждений Воркуты. Процессуальная проверка организована после публикаций, появившихся в интернете.

Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц. Рассматривается наличие признаков преступлений по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение в установленные законом сроки.

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