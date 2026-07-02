Вспышку энтеровируса в детских учреждениях Воркуты проверит СК

Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП
Следственный комитет проверяет информацию о вспышке энтеровирусной инфекции среди воспитанников детских учреждений Воркуты. Процессуальная проверка организована после публикаций, появившихся в интернете.
Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц. Рассматривается наличие признаков преступлений по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение в установленные законом сроки.
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