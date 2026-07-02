Гольдштейн назначил Холопова министром образования и науки Коми

Фото: пресс-служба Минобрнауки Коми

Глава Коми Ростислав Гольдштейн назначил Олега Холопова министром образования и науки республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Холопова начал свой трудовой путь в Кебанъельской средней школе. Он был учителем коми языка и литературы. В общей сложности трудовой стаж Холопова составляет 27 лет. В частности, Холопов трудился в управлениях образования Усть-Куломского района и Сыктывкара.

В Минобрнауки Коми чиновник работает уже семь лет. Все это время он занимал должность замглавы ведомства. 31 декабря 2025 года Холопов исполняющим обязанности министра образования и науки Коми.