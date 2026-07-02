Жителя Коми будут судить за теракт на железной дороге: ему грозит пожизненное заключение

Житель Коми пойдет под суд за госизмену и теракт на железной дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске 23-летнего местного жителя обвиняют в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, а также в приготовлении к террористическому акту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Житель Усинска придерживался антироссийских взглядов. Горожанин связался с террористической организацией, которую курируют спецслужбы киевского режима. Фигурант принял присягу. Далее он выполнил задание по подготовке теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры Усинска.

«В дальнейшем по указанию куратора фигурант произвел поджог одного из объектов связи на территории», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в 1-й Западный окружной военный суд. Согласно законодательству, жителю Коми грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.