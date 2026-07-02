Сыктывкар простится с тренером Александром Мальцевым 3 июля

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Церемония прощания с мастером спорта международного класса по хоккею с мячом Александром Мальцевым состоится в Сыктывкаре 3 июля. Об этом сообщили в спортивной школе по хоккею с мячом.

Прощание начнется в 11:45 у входа в Дом спорта Республиканского стадиона на улице Первомайской, 76. Затем в 12:40 пройдет отпевание в церкви на кладбище Верхний Чов. Поминальный обед запланирован на 15:00 по адресу улица Первомайская, 115.

Александр Мальцев был мастером спорта международного класса, долгие годы выступал и работал в системе сыктывкарского «Строителя». В разные годы он занимал должность старшего тренера команды, возглавлял юниорскую сборную России U-19 на чемпионате мира 2017 года в Сыктывкаре, а также играл за шведский клуб «Стьернан». Почти вся его жизнь была связана с хоккеем с мячом.

В начале апреля спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает БНК. О его смерти стало известно 1 июля.