Для двухлетней девочки из Коми за три дня собрали 190 тысяч рублей

Благотворители помогли собрать деньги на слуховые аппараты для девочки из Коми. Фото: личный архив

Благотворительный сбор для двухлетней Владиславы Пыстиной из Печоры завершился раньше запланированного срока. Необходимую сумму удалось собрать всего за три дня.

Девочка появилась на свет без осложнений, однако спустя неделю после выписки из роддома ее состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали ядерную желтуху. Ребенок прошел лечение в реанимации, перенес переливание крови и медикаментозную кому. Позже у Владиславы выявили детский церебральный паралич и тугоухость 3-4 степени.

Мама воспитывает дочь одна и не могла самостоятельно приобрести дорогостоящие слуховые аппараты. На помощь семье пришел благотворительный фонд «Сила добра», который объявил сбор средств.

К 2 июля благотворители перечислили все необходимые 190 тысяч рублей. Благодаря собранным средствам девочка сможет получить слуховые аппараты, которые помогут ей лучше слышать и знакомиться с окружающим миром.