В Коми закрыли уголовное дело о невыплате зарплаты уволившейся работнице Фото: Алексей ФОКИН.

В Ухте прекратили уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в невыплате заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Больше двух месяцев руководитель не производил окончательный расчет с уволившейся работницей. Он задолжал более 300 тысяч рублей. При этом у предприятия были деньги. Однако средства расходовали на производственные нужды.

Было возбуждено уголовное дело. Во время расследования фигурант полностью погасил долг. Кроме того, он выплатил экс-сотруднице компенсацию за задержку выплат. В итоге директора освободили от уголовной ответственности.