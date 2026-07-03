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НовостиОбщество3 июля 2026 5:00

Жителя Усинска оштрафовали за кражу продуктов и подгузников из «Магнита»

Мужчина признал вину, а суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей
Источник:kp.ru
За кражу продуктов, алкоголя и подгузников мужчину признали виновным и оштрафовали

За кражу продуктов, алкоголя и подгузников мужчину признали виновным и оштрафовали

В Усинске мировой суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже товаров из магазина «Магнит».

Как установил суд, в марте 2026 года мужчина, работающий водителем и воспитывающий четверых детей, находясь в торговом зале, воспользовался кассой самообслуживания, однако часть товаров не отсканировал и вынес из магазина.

Среди похищенного оказались морепродукты, рыба, сыр, колбасные изделия, бутылка крепкого алкоголя и подгузники. Общий ущерб, причиненный АО «Тандер», составил 5261 рубль.

Супруга подсудимого, находившаяся рядом, пояснила, что не заметила, как муж передавал ей неоплаченные товары для упаковки.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.