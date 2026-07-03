Грязная вода в Емве: власти объяснили, почему проблема до сих пор не решена

Несмотря на обещания властей, новое оборудование до сих пор не введено в эксплуатацию

Жители Емвы вновь пожаловались в социальных сетях на качество водопроводной воды. По их словам, она остается мутной и грязной, поэтому использовать ее сложно даже для бытовых нужд.

В администрации Княжпогостского округа напомнили, что проблема решается в рамках реконструкции действующей станции водоочистки. После отказа от строительства нового объекта стоимостью более 800 млн рублей было принято решение модернизировать существующие сооружения.

Весной 2026 года подрядчик приступил к ремонту здания и установке новой станции водоочистки «Струя». Однако, как сообщили в администрации, работы до сих пор не завершены. На объект уже доставили две части оборудования, ожидается поставка третьей, после чего продолжатся монтаж и пусконаладочные работы.

До ввода новой системы в эксплуатацию проблема с качеством воды в Емве остается актуальной.