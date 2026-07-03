В Сыктывкаре начали снос еще одного аварийного дома

Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре стартовал снос ветхого дома №118 по улице Энгельса. Об этом сообщили в городской администрации.

После завершения демонтажа участок полностью расчистят. Это уже второй подобный проект в городе за последнее время. Ранее был снесен аварийный дом на улице Клары Цеткин, 58, где планируется строительство нового медицинского центра.

В мэрии отметили, что в обновлении городских территорий активно участвуют предприниматели: они выкупают участки у собственников, демонтируют старые здания, вывозят строительный мусор и подготавливают площадки для дальнейшего использования.

Следующим объектом станет ветхий дом на улице Чкалова.

Кроме того, продолжается подготовка к масштабной застройке территории в районе пересечения улицы Маркова и Сысольского шоссе, где вместо старых деревянных домов появится новый жилой квартал.