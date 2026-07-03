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НовостиОбщество3 июля 2026 7:10

Из Коми экспортировали более 6 тысяч тонн древесных пеллет

Основными покупателями продукции стали Турция, Южная Корея, Азербайджан и Узбекистан
Источник:kp.ru
Фото: Россельхознадзор Коми

Фото: Россельхознадзор Коми

За первое полугодие 2026 года из Республики Коми на экспорт отправили более 6,2 тысячи тонн древесных топливных гранул. Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, для этой продукции было оформлено 139 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие требованиям стран-импортеров.

Главными покупателями пеллет стали Азербайджан, Южная Корея, Узбекистан и Турция.

Древесные гранулы производят из опилок хвойных пород методом прессования под высоким давлением. По данным Комистата, за январь — май 2026 года производство пеллет в республике продолжило расти.