В Коми 15-летний самокатчик сбил четырехлетнего ребенка

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 2 июля, в Ухте 15-летний подросток на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел в 18:39 на Комсомольской площади. 15-летний подросток ехал на электросамокате мощностью 250 Ватт по пешеходной зоне в сторону проспекта Ленина. Напротив дома №5 по Комсомольской площади водитель сбил ребенка 2022 года рождения.

В результате ДТП пострадавший получил рваную рану лба. Госпитализация ребенку не потребовалась. Он был в сопровождении взрослых.