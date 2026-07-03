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НовостиПроисшествия3 июля 2026 8:24

В Коми 15-летний самокатчик сбил четырехлетнего ребенка

В Коми 15-летний подросток на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 2 июля, в Ухте 15-летний подросток на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел в 18:39 на Комсомольской площади. 15-летний подросток ехал на электросамокате мощностью 250 Ватт по пешеходной зоне в сторону проспекта Ленина. Напротив дома №5 по Комсомольской площади водитель сбил ребенка 2022 года рождения.

В результате ДТП пострадавший получил рваную рану лба. Госпитализация ребенку не потребовалась. Он был в сопровождении взрослых.