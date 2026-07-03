В Коми 16-летний подросток устроил ДТП и сам же пострадал: на его родителей завели дело

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Вымском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, которое устроил 16-летний подросток и сам же пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 13 июня в Жешарте 16-летний подросток ехал на мотоцикле по улице Гагарина. В какой-то момент водитель врезался в легковушку. В результате ДТП пострадал мотоциклист. Юношу увезли в больницу.

Выяснилось, что ездить на мотоцикле подростку разрешили его родители, хотя у того не было прав. Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.