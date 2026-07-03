Сыктывкарцы сделали заказ в пиццерии и попали в больницу: возбуждено уголовное дело

СК завел дело о заболевании посетителей пиццерии кишечной инфекцией в Сыктывкаре Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по фактам госпитализации посетителей заведения общепита с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе

В сети сообщается, что сыктывкарцы сделали заказ в одной из пиццерий. После этого они попали в больницу с симптомами кишечной инфекции.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.