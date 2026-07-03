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НовостиОбщество3 июля 2026 13:57

Сыктывкарцы сделали заказ в пиццерии и попали в больницу: прокуратура проводит проверку

Прокуратура проводит проверку по фактам отравлений в пиццерии в Сыктывкаре
Источник:kp.ru
Прокуратура проводит проверку по фактам отравлений в пиццерии в Сыктывкаре

Прокуратура проводит проверку по фактам отравлений в пиццерии в Сыктывкаре

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура проводит проверку по фактам отравлений посетителей одной из сыктывкарских пиццерий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, сыктывкарцы сделали заказ в одной из пиццерий. После этого они попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Следственный комитет завел уголовное дело о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в заведении.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования», – говорится в сообщении.