Сыктывкарцы сделали заказ в пиццерии и попали в больницу: прокуратура проводит проверку

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура проводит проверку по фактам отравлений посетителей одной из сыктывкарских пиццерий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, сыктывкарцы сделали заказ в одной из пиццерий. После этого они попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Следственный комитет завел уголовное дело о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в заведении.
«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования», – говорится в сообщении.