До 2030 года в Кировском парке Сыктывкара построят семь новых объектов

Фото: кадр видео пресс-службы администрации Сыктывкара

До 2030 года в Кировском парке Сыктывкара планируют построить семь новых объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Максим Мартышин.

Градоначальник напомнил, что в мае была утверждена концепция благоустройства.

«Так вот, она уже начала воплощаться в жизнь. И старт взяли с самого долгожданного – с аттракционов», – рассказал Мартышин.

По его словам, эту идею власти обсуждали с бизнесменами еще в марте. Инвестор поэтапно возведет семь новых объектов. Планируется, что эти работы будут завершены до 2030 года.

«Уже к осени мы ждем первый из них – уютное безалкогольное кафе-павильон», – сообщил градоначальник.